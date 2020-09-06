Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Habur Sınır Kapısı'na giden Selahattin Tanrıkulu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen un yüklü tır, İdil-Cizre Çevre Yolu Sanayi Sitesi kavşağında iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle kavşakta bulunan 73 SA 330 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle un yüklü tırın yakıt deposu alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarmak için seferber oldu.

Araçta sıkışan sürücü Selahattin Tanrıkulu ve yanındaki Mahmut Akın, Abdurrahman Öner, bir saatlik çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Tanrıkulu, Akın ve Öner, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer tırda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle bir saat boyunca ulaşıma kapanan Cizre- Nusaybin ve İdil-Cizre kara yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Yola savrulan un çuvalları ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.