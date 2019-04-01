Şırnak'ta Trafik Kazası: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
1 saat önce
ŞIRNAK'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaraladı.
ŞIRNAK'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaraladı.
Kaza, sabah saatlerinde Şırnak- İdil
karayolu Şerafettin Elçi Havalimanı
yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 42 DUC 45 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:15 Kaynak: DHA
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