Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
27.03.2021 21:51
Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakası henüz plakası öğrenilemeyen Mehmet Ali Önder (40) yönetimindeki hafif ticari araç ile plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Sürücü Önder ve araçlarda bulunan 3 kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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