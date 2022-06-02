Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

02.06.2022 09:46
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Yemişli köyünde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki kişinin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Yemişli köyünde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki kişinin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi.

Alınan bilgilere göre dün, Uludere DEDAŞ İşletme Şefliğine ait ekip, Yemişli köyüne doğru yola çıktı. Pikap sürücüsü köy girişinde virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra önce Uludere Devlet Hastanesine, ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Durumu ağır olan Özcan Benek (24), Azat Dikmen (26) ve Fırat Apaydın'ın (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Tedavileri devam eden ağır yaralılardan Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldız'ın (54) da kurtarılamadığı öğrenildi. Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ayhan Babat-İHA)

Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
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Kaynak: İHA

Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


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