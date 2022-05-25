Şırnak'ta, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği düzenlendi

25.05.2022 15:44
Şırnak'ta, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği düzenlendi

Şırnak Anadolu Lisesi'nde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği yapıldı.

Şırnak Anadolu Lisesi'nde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği yapıldı.

Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa katılan Vali Osman Bilgin, fuarda sergilenen 25 projeyi inceledi, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

Fuarın ve şenliğin açılış kurdelesini kesen Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bilimsel ve teknolojik çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Okulun bilimsel, teknolojik ve deney çalışmalarının diğer okullara da örnek teşkil edeceğini dile getiren Bilgin, "İlimiz bu konuda çok güzel başarılar elde etmiş. Bu manada gelişim gösteren gençlerimiz de gelecekte ülkemizin teknolojisinin ve kalkınmasının öncüsü olacaklar. Gençlerimizin gelişiminde büyük gayret sarf eden öğretmenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin folklor gösterisinin ardından davetlilere pilav ikramı yapıldı.

Etkinliğe, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir de katıldı.

YORUMLAR
500
TÜBİTAK bilim fuarı ve resim sergisi açıldı TÜBİTAK bilim fuarı ve resim sergisi açıldı
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Osman Bilgin, Bilim Fuarı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:47:38. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement