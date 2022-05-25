Şırnak'ta, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği düzenlendi

Şırnak Anadolu Lisesi'nde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği yapıldı.

Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa katılan Vali Osman Bilgin, fuarda sergilenen 25 projeyi inceledi, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

Fuarın ve şenliğin açılış kurdelesini kesen Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bilimsel ve teknolojik çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Okulun bilimsel, teknolojik ve deney çalışmalarının diğer okullara da örnek teşkil edeceğini dile getiren Bilgin, "İlimiz bu konuda çok güzel başarılar elde etmiş. Bu manada gelişim gösteren gençlerimiz de gelecekte ülkemizin teknolojisinin ve kalkınmasının öncüsü olacaklar. Gençlerimizin gelişiminde büyük gayret sarf eden öğretmenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin folklor gösterisinin ardından davetlilere pilav ikramı yapıldı.

Etkinliğe, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir de katıldı.