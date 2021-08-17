Şırnak'ta TÜGVA'dan üniversiteye hazırlık öğrencilerine kaynak kitap dağıtıldı - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi Temsilciliği, üniversiteye hazırlık yapan 100 lise öğrencisine kaynak kitap dağıttı.

TÜGVA Silopi Temsilcisi Fırat Haşimoğlu, yaptığı açıklamada, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik kaynak kitap temin ettiklerini belirterek, kitapları gençlere dağıttıklarını söyledi.

Vakfın Silopi Kadın ve Aile Koordinatörü Züleyha Örgen de öğrencilere her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Örgen, üniversiteye hazırlık döneminde de gençlere rehberlik ederek iyi bir puan almaları hususunda destek olacaklarını ifade etti.