Şırnak'ta Türk Kızılay'dan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika

Şırnak'ta Türk Kızılay engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Türk Kızılay, Şırnak'ta yaşayan Abdurrahman Fırat (15) ve Şervan Ütun'un (6) yakınlarının tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.

Türk Kızılay Genel Merkezince, Şırnak Şubesine gönderilen tekerlekli sandalyeler, Kızılay gönülleri tarafından Ütun ve Fırat'a evlerinde teslim edildi.

Türk Kızılay Kadın Şube Başkanı Nazlı Altürk, engelli vatandaşlar tarafından kendilerine gelen tekerlekli sandalye taleplerini olumlu değerlendirerek karşıladıklarını söyledi.

Altürk, "Toplam 13 aile tekerlekli sandalye için başvurdu ve başvuruların içinde çocuk ve yetişkinler vardı. Bütün başvurular olumlu olarak yanıtlandı. Genel merkezimiz ve bağış yapanlara teşekkür ediyoruz. 13 tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşlara teslim ettik." dedi.

Fırat da Türk Kızılay'ına teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu belirtti.