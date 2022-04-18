Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor

18.04.2022 20:17
Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor

Şırnak'ta Türk Kızılay'ın kadın gönüllüleri, evlerinde pişirdikleri yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Şırnak'ta Türk Kızılay'ın kadın gönüllüleri, evlerinde pişirdikleri yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Kızılay Şırnak Şubesi, ramazan dolaysıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Kentte kadın gönüllüler, ramazan boyunca her gün evlerinde pişirdikleri 3 çeşit yemeği, kırsal alanda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere götürüyor.

Şube Başkanı Muhittin Benek, AA muhabirine, ramazan boyunca her gün gönüllülerin evlerinde ihtiyaç sahipleri için yemek pişirdiğini söyledi.

Ramazan öncesinde 146 aileye nakdi yardım yaptıklarını ifade eden Benek, 90 aileye de alışveriş kartı desteğinde bulunduklarını belirtti.

Benek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor
Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor
Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor
Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor
Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor

YORUMLAR
500
Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde Srebrenitsa'da 150 kişiye iftar verdi Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde Srebrenitsa'da 150 kişiye iftar verdi Şanlıurfa'da yetimler Türk Kızılay'ın iftar programında buluştu Şanlıurfa'da yetimler Türk Kızılay'ın iftar programında buluştu

Kızılay, Şırnak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor - Son Dakika


Son Dakika
20:30 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdeler açıklayacak
20:28 "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Soylu CHP liderine 5 soru yöneltti
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
19:53 Bülent Arınç AK Partili siyasetçileri eleştirdi! CHP'den ilk yorum: Kendi içinizdeki vicdanlı insanlara kulak verin
19:52 Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
19:50 Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
19:17 Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
19:15 Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı
19:09 Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu!
18:37 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 20:42:13. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement