Şırnak 'ta, Türk Kızılay'ı gönüllüleri, 12 Eylül 'de açılacak okullarda öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve uyumlarını hızlandırmak amacıyla duvarlarını boyayarak, masal kahramanlarını ve çizgi film karakterlerini çizdi. Yaz tatilinden bu yana 5 okulu boyayan gönüllüler, talep geldiği sürece okulları renklendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Kızılay, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Öğrencilerin uyumu için okul duvarlarına çizgi film karakterleri çizdiler - Son Dakika

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