ŞIRNAK'TA, 'TÜRKİYE FERDİ KİCK BOKS ŞAMPİYONASI' BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Spor Toto ve Şırnak Belediyesi desteğiyle Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası 60 ilden gelen 1500 sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda gerçekleşen turnuvada sporcular 2 ring ve 2 tatemi üzerinde yapacakları mücadelelerle milli takıma seçilmek için ter dökecekler. 1-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvanın birinci günü toplantılar ve sporcuların tartılması ile geçecek. Yarın ise müsabakalar başlayacak.

ŞIRNAK'I HEP TERÖRLE ANMAK YANLIŞ

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Şırnak'ın çok önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin terörle anılmaması gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayıcı, Biz Türkiye Cumhuriyeti'mizin bir evladıyız. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatanımıza, milletimize hizmet etmeye her zaman varız. Buradan inanın Şırnak halkını, Şırnaklı kardeşlerimizi gördükleri andan itibaren memleketlerine üzülerek gideceklerini düşünüyorum. Çünkü burası bizim vatanımızın çok güzide bir toprağı. Baktığınız zaman Şehri Nuh hakikaten çok güzel bir şehir. Şırnaklı vatandaşların sporcu kardeşlerimizi nasıl bağırlarına bastıklarını görecekler. Demek ki faaliyet yapılabiliyor. Bizim devletimizden milletimizden hiçbir zaman kuşkumuz olmadı. Zaten eğer yapılabiliyorsa terör olayı yoktur. Şırnak'ı hep terörle anmak yanlış, şimdi biz spor ile anıyoruz dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise, bu yıl Şırnak'ta 5 ulusal alanda turnuva yaptıklarını ifade ederek, Bunun da gururunu yaşıyoruz. Şırnak'ımızda bir yıkım yaşanmıştı. Şehirleri imar ederken, gönülleri ihmal etmemek gerekiyor. Biz de burada sosyal ve kültürel etkinlikleri, spor aktivitelerini ön plana çıkarmaya çalıştık diye konuştu.