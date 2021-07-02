Şırnak'ta "Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası" devam ediyor - Son Dakika

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şırnak'ta düzenlenen "Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası"nın ilk tur müsabakaları yapıldı.

Gündoğdu Mahallesi Merkez Spor Salonu'nda 60 ilden 1500 sporcunun katılım sağladığı şampiyonanın ikinci gününde ilk tur müsabakaları gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan da şampiyonaya katılan sporcularla Gençlik Merkezinde bir araya geldi.

Sporcuları kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pehlivan, etkinlik vesilesiyle sporcularda kalıcı güzel hatıralar olacağını söyledi.

Kentte 40 yıla yakın süren terör saldırılarında devletin kararlığıyla huzur ve güven ikliminin yakalandığını aktaran Pehlivan, 500'e yakın projenin hayata geçirildiğini ve bunların çoğunluğunda kültürel ve spor faaliyetlerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Huzur şehri olan Şırnak'ın giderek spor şehri olarak anılacağını aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Salgına rağmen bu yıl beşinci ulusal organizasyonumuz olacak. Yeni bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İlk defa bu kadar çok sporcu katılımıyla ilimizde bir organizasyon gerçekleşiyor. Sporculara teşekkür ediyorum. 60 ilden bin 500 katılımcı gerçekten çok önemli bir rakam. Özellikle de huzur ve güven ortamını yakalamış olduğumuzun göstergesi, yansıması ve olumlu bir tezahürü."

Erzurum'dan katılan sporcu Hakan Koç da yapılan ilk müsabakada başarılı olduğunu dile getirerek, amacının dünya şampiyonasına katılmak olduğunu belirtti.

Sporculardan Vedat Ağyürek de 14 yıldır kick boks sporuyla uğraştığını belirterek, "İlk amacım tabi ki milli takıma seçilerek şampiyonaya katılmak. Dünyada ülkemi temsil etmek istiyorum. Umarım bunda başarılı olurum." dedi.

Müsabakalar, 7 Temmuz'da final karşılaşmalarının ardından sona erecek.