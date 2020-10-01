02-03-04 Ekim 2020 tarihlerinde Şırnak'ta, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali yapılacak.

Şırnak'ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansıması sonucu ve Şırnak'ta güvenliğin sağlanmasıyla, yıllarca çatışmaların yaşandığı Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın heyecanını yaşıyor. Şırnak kent merkezindeki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda 02-03-04 Ekim 2020 tarihlerinde Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali yapılacak.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenecek olan ve 50'ye yakın sporcunun katılacağı etkinlik 3 gün sürecek. Dereceye giren ilk dört sporcunun milli pilot statüsü kazanacağı yarışların ödül töreni 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Osman Oğrak, "Bu organizasyon Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü Derneği işbirliği ile yapılıyor. 2020 Türkiye Pilotlar Sıralaması (TPS) takviminde Türkiye'de 3 etap olarak kararlaştırıldı. Bu etapların ilkini Trabzon'da ikincisi Bursa'da ve üçüncüsü final etabı ise Şırnak Namaz Dağı'nda yapılacaktır. Türkiye'nin dört bir yanından sporcular ilimize gelmiş bulunmaktalar. Yarışma takvimimiz 2 ile 4 ekim arasında uygulanacaktır. 2 ekim resmi antrenman günü, 3 ekimde yarışıma günü ve 4 ekim ise yarışmaların bitişinde ödül töreni düzenlenecektir. İlimiz sürekli olaylarla anılmasını istemiyoruz. Sosyal ve sportif faaliyetlerle anılmasını istiyoruz. Şırnak Namaz Dağı yamaç paraşütüne son derece elverişli bir bölgeye sahibiz. Şu an dışarıdan gelen misafir sporcularımız gerçekten tepemizi çok beğendiler. Bugün çok güzel bir uçuşta yaptık. Şu ana kadar 40 sporcu müracaat etmiş. Cuma günü saat 5'e kadar başvurular devam edecek. Hedef talimatına göre maksimum 50 sporcu başvurabiliyor. Tahminimce 50 kotamızı dolduracağız. Türkiye Pilotlar Sıralaması (TPS) ilk dört kişi milli pilot, ikinci dörtte ise yedek pilot, toplamda 8 kişi milli pilot statüsünü alıyor" diye konuştu.

(Melih Yiğit/İHA)