Şırnak'ta "Ulusal Herkes için Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği - Son Dakika

Şırnak'ta, Gençlik Spor Bakanlığınca Avrupa Spor Haftası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Ulusal Herkes için Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdür Müdürlüğü öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda yapılan etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, etkinliğin amacının sporun hayatın önemli bir parçası olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

"Hareketliliğin ve hareket halinde olmanın sağlığımız için son derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmaktır." diyen Pehlivan, koronavirüs nedeniyle hareketliliğin önemli ölçüde kısıtlandığını, herkesin evinde ve kontrollü sosyal yaşam süreci içerisinde açık alanlarda ve kalabalıklar oluşmadan hareketliliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Tesislerin belli kurallar dahilinde açık tutulmaya çalışıldığını aktaran Pehlivan, bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

Gençleri spora yönlendirdiklerini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu hareketliliğin kontrolü bir şekilde devamlılığını hep beraber sağlamaya çalışıyoruz. Elbette sağlıklı beden, sağlıklı zihin anlamına da geliyor. Gençlerimiz bir yandan kendilerini okullarına eğitim öğretim sürecine yetiştirirken, bir yandan da sporla tanışmalarını ve bunu hayatın ilerleyen saflarında sürdürmelerini, onların sağlığının bozulmaması, kötü alışkanlıklardan uzak durması konusunda da rehberlik edecektir, önlerini açacaktır."