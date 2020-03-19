Şırnak'ta uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 1 Ocak'tan bu yana uyuşturucu kullanan ve satışını yapanların tespiti, yakalanmalarına yönelik çalışmalar sonucunda 18 Mart'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 293 gram eroin, 387 gram sentetik uyuşturucu, 72 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 8 fişek ve 30 bin 665 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 38 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.