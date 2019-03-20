Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

1 saat önce

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde okul çevreleri ve sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 171 polisin katılımıyla operasyon yapıldı.

Bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Üst aramalarında 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:27 Kaynak: AA

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