Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
1 saat önce
Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince kent merkezinde okul çevreleri ve sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 171 polisin katılımıyla operasyon yapıldı.
Bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Üst aramalarında 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:27 Kaynak: AA
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