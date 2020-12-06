İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında il genelinde bir dizi operasyon düzenlendi. Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Operasyonlarda 126 gram eroin, 140 gram esrar, 63 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ve 35 extacy hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika