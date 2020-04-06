Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
6 saat önce
ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 19 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 19 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart- 5 Nisan'da, kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda bir miktar esrar, metamfetamin ve eroin ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucuya el koyarken, 19 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:06 Kaynak: DHA
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