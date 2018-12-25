Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu
51 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve görüntüleri sosyal medyada çıkan 3 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 24 saat geçmeden yakalandı.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve görüntüleri sosyal medyada çıkan 3 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 24 saat geçmeden yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şah Mahallesi Özden Sokak'ta bulunan bir apartman girişinde yaşanan olayda yaşları küçük olan 3 kişi arasında uyuşturucu ticareti yapıldı. Güvenlik kameralarının yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile birlikte harekete geçen Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri yaptıkları titiz çalışmada uyuşturucu satan ve alan 3kişiyi 24 saat geçmeden yakaladı.
Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadeleri alınan ve 3 kişi hakkında sevk edildikleri adli mercilerce haklarında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:55 Kaynak: İHA
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