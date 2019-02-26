Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçede uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 197 polisin katılımıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Yafes, Sur, Cudi, Kale, Dağkapı ve Konak mahallelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. (22), F.G. (20), H.E. (25), U.G. (24), H.A. (20) ve C.A. (28) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:22 Kaynak: AA

Cizre, Şırnak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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