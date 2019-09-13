Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu
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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu

19 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler M.Y. ve M.E.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 5 kilogram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.E.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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