Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince okul önlerinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 117 kişilik ekiple operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:30:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]