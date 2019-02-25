Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak
'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şubesi ekiplerince okul önlerinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 117 kişilik ekiple operasyon düzenlendi.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA
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