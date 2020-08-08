Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Ö. ve Fırat Y. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Cihan Ö, Celal D. ve Fırat Y'nin gözaltına alındığı operasyonda, 4 gram metamfetamin ve 795 gram esrar ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 12:59

Kaynak: AA

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