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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

17.02.2022 13:37
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Dedektör köpekleri Stark, Su ve Erez'in de yer aldığı operasyonda, 105 gram eroin ve 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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