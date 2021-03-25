Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 18'i tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 18'i tutuklandı
25.03.2021 15:39
Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ve Silopi Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde planlı çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçelerinde 23 Mart'ta düzenlenen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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