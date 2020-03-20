Şırnak'ta, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 30'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı, System.String[]

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 30'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Cizre, Silopi, İdil ve Uludere ilçelerinde operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli, gözaltına alındı. Arama yapılan adreslerde ise 387 gram metamfetamin, 293 gram eroin ve 72 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 30'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9'u ise serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:57 Kaynak: DHA

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