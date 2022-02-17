ŞIRNAK'TA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 9 GÖZALTI - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 105 gram eroin ile 4,7 gram metamfetamin ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nce Cizre ilçesinde 87 personel ve uyuşturucu arama köpekleri 'Stark', 'Su' ve 'Erez' ile uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalarda; satışa hazır halde paketlenen 105 gram eroin ve 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)