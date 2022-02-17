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ŞIRNAK'TA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 9 GÖZALTI - Son Dakika

ŞIRNAK'TA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 9 GÖZALTI

17.02.2022 14:47

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 105 gram eroin ile 4,7 gram metamfetamin ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 105 gram eroin ile 4,7 gram metamfetamin ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nce Cizre ilçesinde 87 personel ve uyuşturucu arama köpekleri 'Stark', 'Su' ve 'Erez' ile uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalarda; satışa hazır halde paketlenen 105 gram eroin ve 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

ŞIRNAK'TA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 9 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 9 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 9 GÖZALTI

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Eroin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 9 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 9 GÖZALTI - Son Dakika
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