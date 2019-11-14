Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı, System.String[]

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynakları kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4- 10 Kasım'da kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar yapıldı.

Operasyonda 46 şüpheli yakalanırken, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 3,71 gram metamfetamin, 5,87 gram eroin, 131,34 gram esrar, gümrük kaçağı 6 bin 267 paket sigara, 110 litre akaryakıt, 113 cep telefonu, 169 cep telefon aksesuarı, 24 kilogram çay, 38 kilogram nargile tütünü ile 5 sentetik madde, 53 çift ayakkabı ve muhtelif giysi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 46 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

10 Kasım, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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