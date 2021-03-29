Son dakika haber: Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 19'u tutuklandı

Son dakika haber... Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 19'u tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 176 güneş gözlüğü, 4 bin 70 paket sigara, 650 kilogram çay, 650 litre akaryakıt, 522 muhtelif inşaat malzemesi, 215 şişe içki, 30 araç lastiği ve 21 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 35'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti

62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba

Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm

TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız

Markette müşteri kavgası! "Seni süzgece çeviririm" diyerek bıçakla tehdit etti