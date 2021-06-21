Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 3 bin 780 paket sigara, 543 çift spor ayakkabı, 288 cep telefonu aksesuarı, 275 puro, 172 elektronik tütün ve 66 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.