Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, uyuşturucu, gümrük kaçağı 6 bin 999 paket sigara, 377 paket elektronik sigara, 40 cep telefonu ve 38 şişe içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray artık transferi için eskisi kadar istekli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz

Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek

AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız