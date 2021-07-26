Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Yapılan aramalarda, uyuşturucu, gümrük kaçağı tabanca, 3 sentetik ecza maddesi, 1430 paket sigara ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Şırnak 'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

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