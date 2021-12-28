Siirt'te bir araçta gümrük kaçağı 2 bin 770 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te gümrük kaçağı 2 bin 770 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bir araçta yapılan aramada 2 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.