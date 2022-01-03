Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 49,73 gram eroin, 2,07 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 11 bin 553 paket sigara ve 119 cep telefonu ele geçirildi.

İlde ayrıca, 16'si kaçakçılık, 13'ü asayiş, 1'i terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan 31 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.