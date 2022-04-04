Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız av tüfeği, 193,13 gram eroin, 77,29 gram esrar, 13,57 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 5 kilogram tütün, 16 bin 178 paket sigara, 2 bin 670 litre akaryakıt ile 30 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca kentte, 20'si asayiş ve 12'si kaçakçılık olmak üzere 32 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.