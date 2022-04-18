Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı

18.04.2022 11:46
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 11,31 gram metamfetamin, 1,45 gram esrar, 1,13 gram eroin, 2 bong düzeneği, gümrük kaçağı 11 bin 787 paket sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 20'si kaçakçılık, 15'i asayiş, 2'si resmi belgede sahtecilik ve 1'i de terör olmak üzere 38 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı - Son Dakika
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