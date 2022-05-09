Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

09.05.2022 12:15
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 53,24 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 10 uyuşturucu nitelikte hap, 3 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 2 bin 959 paket sigara, 1240 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 7'si kaçakçılık, 5'i asayiş, ve 2'si resmi belge sahtecilik olmak üzere 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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