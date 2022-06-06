Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

06.06.2022 13:34
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 51 kilo 756,3 gram esrar, 0,16 gram eroin, gümrük kaçağı 10 bin 237 paket sigara ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca kentte, 18'i kaçakçılık, 16'sı asayiş, 1'i terör ve 3'ü resmi belgede sahtecilik olmak üzere 38 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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