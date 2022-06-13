Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 1,85 gram metamfetamin, 1,53 gram eroin, gümrük kaçağı 2 bin 130 paket sigara, 216 litre akaryakıt, 20 cep telefonu, 483 kutu ilaç ve 1735 emtia malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca kentte, 18'i Asayiş, 12'si Kaçakçılık ve 1'de resmi belgede sahtecilik olmak üzere 31 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.