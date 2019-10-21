Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

8 dakika önce

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında yakalanan 41 kişiden 7'si cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları, System.String[]

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında yakalanan 41 kişiden 7'si cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-20 Ekim arasında kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 350 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,99 gram metamfetamin, 250 gram esrar, gümrük kaçağı 18 bin 949 paket sigara ile 5 bin 215 kilogram motorin, seyyar akaryakıt pompası, 5 akaryakıt tankı, 874 çift ayakkabı, 275 spor ayakkabı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 41 kişiden 7'si işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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