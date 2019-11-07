Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
Son Dakika Güncel Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

8 saat önce

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları, System.String[]

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar düzenlendi.


Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 11,5 gram esrar, 8 gram metamfetamin,12 bin 257 paket gümrük kaçağı sigara, 171 kilogram çay, 84 kilogram nargile tütünü ile 460 bin Suudi Arabistan Riyali ele geçirildi.


Ekiplerce gözaltına alınan 33 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]