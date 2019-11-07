Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar düzenlendi.



Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 11,5 gram esrar, 8 gram metamfetamin,12 bin 257 paket gümrük kaçağı sigara, 171 kilogram çay, 84 kilogram nargile tütünü ile 460 bin Suudi Arabistan Riyali ele geçirildi.



Ekiplerce gözaltına alınan 33 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.