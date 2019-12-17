Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Aralık'ta kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 68,42 gram eroin, 12,15 gram esrar, 1,69 gram metamfetamin,18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, kaçak olmak üzere 96 kilogram çay, 5 cep telefonu, 24 litre alkol, 7 kilogram muhtelif yiyecek ele geçirildi, 63 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.