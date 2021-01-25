Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden biri tutuklandı.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden biri tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesince il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 15,82 gram esrar, 4,45 gram eroin, 761,66 metamfetamin, 10 sentetik ecza maddesi, uyuşturucu aparat, 1235 paket kaçak sigara, 407 cep telefonu, 21 cep telefon aksesuarı ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 50'si serbest bırakıldı.

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