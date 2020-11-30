Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 2 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 2 tutuklama

30.11.2020 10:57
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 2 tutuklama, System.String[]

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 39 zanlı yakalandı, adreslerde yapılan aramada 121 gram esrar, 35,97 gram metamfetamin, 2,65 esrar, bir gram sentetik kannabinoid, 24 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 1764 paket sigara, 9 şişe içki ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 2'si tutuklandı, 37'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 2 tutuklama - Son Dakika


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