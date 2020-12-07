Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 2 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 43 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 267,23 gram esrar, 45,66 gram sentetik uyuşturucu, 3,782 gram Hint keneviri, 27 uyuşturucu hap, 1120 paket sigara, 22 paket gümrük kaçağı çay, 25 paket tütün, 1700 adet puro, 384 çakmak, 9 cep telefonu ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı, 11 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.