Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı ŞIRNAK - Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 17,06 gram esrar, 12,30 gram eroin, 2,19 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 200 paket kaçak sigara, 48 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Son Dakika

ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza yazılan kadın, gazetecileri AİHM ile tehdit etti

"Dur" ihtarına uymayan şüphelileri kaza da durduramadı! Nefes kesen operasyonla yakayı ele verdiler

Hastaneye giderken nehre düştü, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk

Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti

Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor