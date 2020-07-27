Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 20-26 Temmuz arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Temmuz arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde; 17,21 gram esrar, 1,01 gram eroin, 10,37 gram metamfetamin, 700 paket kaçak sigara, 39 adet kaçak cep telefonu, 2 bin 662 kutu tıbbi ilaç ele geçirilmiş, 5 nitelikli dolandırıcılık ile 2 adet 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet olayı gerçekleşmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 28 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında toplam 3 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüpheli kaçakçılık suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli asayiş suçlarından ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK