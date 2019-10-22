Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı
Son Dakika Güncel Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı

4 dakika önce

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 14-20 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu satıcıları ile sigara ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 bin 946 paket kaçak sigara, 350 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,99 gram metamfetamin ve 5 bin 215 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 34'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:21 Kaynak: DHA
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