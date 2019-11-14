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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 46 gözaltı

6 saat önce

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 46 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 4- 10 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu satıcıları ile sigara ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 4-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 3,71 gram metamfetamin maddesi, 5,87 gram eroin maddesi, 131,34 gram esrar maddesi, 6 bin 267 paket kaçak sigara, 110 litre kaçak akaryakıt, 113 adet kaçak cep telefonu, 169 adet cep telefonu aksesuarı, 24 kilogram kaçak çay, 38 kilogram kaçak nargile tütünü, 5 adet sentetik ecza maddesi, 53 çift ayakkabı, 43 adet muhtelif giyim eşyası, 3 adet muhtelif süs eşyası ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 46 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
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