Şırnak'ta vaka sayısında en düşük il olma sevinci - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, açıkladığı haftalık koronavirüs tablosunda Şırnak nüfusa oranla 100 bin kişide 20,64 olan vaka sayısı ise en az il oldu. Şırnaklılar sevinçle karşıladıkları bu tabloyu sağlık ekiplerinin özellikle aşılamadaki özverili çalışması ve vatandaşların kurallara uymadaki özenine bağlıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim tarihli illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Tabloda, geçmişte uzun süre vaka sayısında en düşük il olmayı başaran Şırnak, her 100 bin kişide 20,64 ile en az vakanın görüldüğü kent oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü vatandaşların iki doz aşılama oranında yüzde 65.9'a ulaşarak sarı kategoriye geçen Şırnak'ta aşılama oranının artırılması için aşı seferberliği başlatılırken, aşılama oranın artması ile birlikte vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşanmaya başladı. 250'den fazla mobil ekip ve 30'dan fazla aşılama noktası ile çalışmaların yürütüldüğü Şırnak'ta ekipler, ev ev dolaşarak vatandaşları aşılıyor. Şırnaklılar bu açıklanan tabloda kentin en düşük vaka oranına sahip olmasını sağlık personellerinin bu özverili çalışmasına ve vatandaşların kurallara uymasına bağlıyor.Şırnaklı İhsan Gören, koronavirüsün dünyanın başına bela olmuş büyük bir musibet olduğunu belirterek, "Şırnak geçmişte de kendisini en iyi koruyabilen, haritada mavilik rengini uzun süre devam ettiren bir konuma sahip. Tabi Şırnak'ın bu durumda olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi sağlık personellerinin iyi çalışması. Bunu kabul etmek lazım. Valimiz, belediye başkanımız bu konuda büyük çabalar sarf etti. Aşılamanın da çok büyük bir etkisinin olduğuna inanıyorum. Şırnak'ta aşılamaya yönelik büyük bir duyarlılık gösterildi. Aşılananların oranı her geçen gün biraz daha yükseliyor. Şırnaklılar temizlik, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek bu seviyeyi yakalayabildiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da bu konuda duyarlılık gösterirlerse Şırnak'tan bu hastalığı uzaklaştırılabileceğine inanıyoruz. Belediye'nin çalışmaları güzeldi. Sokaklar temizlendi. Caddeler mümkün olabildiğince temiz tutulmaya çalışıldı" dedi.