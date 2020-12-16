- Şırnak'ta Vali Pehlivan'ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika

- Şırnak'ta Vali Pehlivan'ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı

16.12.2020 12:03

- Şırnak'ta Vali Pehlivan'ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

- Şırnak'ta Vali Pehlivan'ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkan Vekili Bahar Cavlak, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Şırnak'ta, ekiplerce denetimler devam ederken, salgını kontrol altına almak ve vakaların önüne geçmek için gece-gündüz denetim yapan ekipler, vatandaşlara maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, korona virüs ile mücadelelerin devam ettiğini kaydeden Vali Pehlivan, denetim ekiplerinin sürekli sahada olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "100'e yakın ekibimiz her gün, hem il merkezinde hem ilçelerimizde denetlemelerini ve bu vesileyle de vatandaşlarımıza hatırlatmalarını yapıyorlar. En temel kaideler arasında temizlik, maske, mesafe kuralları var. Başından beri, sürekli vurgulanıyor. Hep birlikte bu konuda vatandaşlarımızı hassasiyete, duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Son birkaç ay, özellikle mevsimin sonbahar ve kışa dönmesiyle birlikte ülke genelinde ve ilimizde de vakalarda belli ölçüde artışlar oldu. Kısıtlama kararlarının ardından faydaları il olarak da hissetmeye başladık. Çok şükür, şu anda vakalar aşağı doğru azalma eğilimindedir. Tabi bu eğilimin, azalışın devam etmesi için kurallara çok daha fazla riayet etmemiz gerekiyor. Evlerde lütfen gün, mevlit, taziye gibi gerekçelerle toplanmayalım. Bununla ilgili halihazırda Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız, kısıtlama kararlarımız var. Bu kararlara harfiyen riayet edelim" dedi.

"Vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor"

Vatandaşların kısıtlama günlerine ve saatlerine büyük ölçüde riayet ettiğini belirten Vali Pehlivan, "Hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun devamlılık arz etmesi gerekir. Esnafımız ve vatandaşlarımız bu günlerde meşakkatli süreçlerden geçti. Ama sabır ve özveriyle bu süreci devam ettirmek durumundayız. Bir yandan sağlık alanında aşı çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor. Biz de kurallara riayet edersek inşallah bu süreci en iyi şekilde tamamlarız. Özellikle yaşlılarımızın hassasiyeti bu konuda çok daha fazla. Gençlerimizin taşıyıcı olup yaşlılarımıza bu hastalığı götürmemesi için evlerde de muhakkak kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Ekiplerimiz sahada denetlemeler yapıyorlar. Arzu da etmiyoruz ama zorunluluk halinde ceza kesmek durumunda kalınıyor. Bu da yine Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında belirttiğimiz hususlardan bir tanesi ama istiyoruz ki cezaya mahal kalmasın. Bunu öncelikle kendi sağlığımız, ailemizin ve toplumumuzun sağlığı için bir sorumluluk olarak kabul edelim. Çocuklarımız uzaktan eğitim alıyorlar. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir an evvel okullarına kavuşması için kamu kurumlarındaki mesai ile ilgili düzenlemelerin normale dönmesi için kontrollü sosyal hayatın normal hayata dönmesi gibi birçok hususun normale dönmesi için kurallara uyalım ve çevremizde de gerekli uyarıları bize düşen taraflarıyla yapalım. Hep birlikte bu süreci sağlıklı neticelere doğru götürelim. İlginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Denetimlerde vatandaşın genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

- Şırnak'ta Vali Pehlivan'ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı
- Şırnak'ta Vali Pehlivan'ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı
- Şırnak'ta Vali Pehlivan'ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı
- Şırnak'ta Vali Pehlivan'ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı

Hıfzıssıhha Kurulu, Hamza Pehlivan, Bahar Cavlak, Şırnak, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Şırnak'ta Vali Pehlivan'ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı
Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere         
12:02
Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı         
11:07
Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor         
10:48
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar         
10:18
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum         
10:01
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı         
09:34
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 12:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Şırnak'ta Vali Pehlivan'ın katılımı ile korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei